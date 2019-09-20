Владивосток, , 07:49 — REGNUM Экономическое обоснование повышения стоимости проезда на городском автобусе администрации Владивостока предоставили автоперевозчики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В основу обоснования лёг тот факт, что многие перевозчики качественно обновили парк своих автобусов, взяв их в лизинг. Кроме того, увеличилась стоимость топлива, запчастей. 5% составляет стоимость эквайринга для перевозчиков, также много отчислений приходится на обслуживание системы ГЛОНАСС.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк неоднократно заявлял, что стоимость проезда не будет превышать 30 рублей, тогда как перевозчики говорят, что в сложившихся условиях экономически выгодная для них цена находится в пределах 31−34 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани перевозчики просят поднять тарифы до 40 рублей, предлагая своё экономическое обоснование.