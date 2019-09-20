Челябинск, , 07:36 — REGNUM В Челябинской области ещё 90 тонн дальневостоячной рыбы выявлены перевозимыми с нарушением температурных условий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Товар поступил на станцию Шершни с дальневосточной станции Мыс Чуркин. Пи проверке выяснилось. что температура перевозки была в одном вагоне минус 11 градусов, а во втором — минус 9,5, при положенных минус 18.

Сейчас реализация этой рыбы приостановлена. Всего с 28 августа Россельхознадзор по той же причине запретил продавать 468 тонн рыбы, поступившей с Дальнего Востока.