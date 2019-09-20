Москва, , 07:25 — REGNUM В Москве в районе Измайлово по программе реновации построят не один дом, а целый жилой комплекс, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Почти 10 тыс. москвичей переехали по программе реновации

Жилой комплекс состоит из шести корпусов разной этажности и рассчитан на 1025 квартир. Первые этажи в домах будут нежилыми.

В настоящее время строится надземная часть жилых домов. В цокольном этаже разместится парковка. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с момента старта программы реновации жилья новые квартиры уже получили почти 10 тыс. участников программы.

Подробнее: В Москве по реновации строится 123 жилых дома