Петропавловск-Камчатский, , 07:27 — REGNUM Правительство Камчатки ожидает в 2020 году 42 млрд рублей инвестиций. В регионе утвердили базовый вариант прогноза социально-экономического развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно прогнозу, в 2020 году объём ВРП края оценивается в 242 млрд рублей, в 2021 году — 259 млрд рублей, в 2022 — 280,3 млрд рублей.

Объём инвестиций в основной капитал прогнозируется в интервале от 41,9 млрд рублей в 2020 году до 46,2 млрд в 2022 году, В 2024 году прогнозируется объём инвестиций в размере 75,6 млрд рублей. Бюджетные инвестиции в плановом периоде прогнозируются в объеме от 12,3 млрд рублей в 2020 году, до 13,5 в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе V ВЭФ, прошедшего в сентябре во Владивостоке было подписано 270 соглашений на общую сумму в 3,4 трлн рублей.