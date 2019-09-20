Томск, , 07:20 — REGNUM В Томской области ввели в эксплуатацию самый протяжённый объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в областной администрации, речь идёт об участке автодороги Томск ‑ Каргала — Колпашево со 150 по 172 км в Кривошеинском районе.

Участок автодороги Томск ‑ Каргала – Колпашево Tomsk.gov.ru

Проезжую часть участка расширили до нормативного показателя в восемь метров. Обочины укрепили щебеночно-песчаной смесью. Заасфальтировано 182 тыс. квадратных метров и съезды. Установлено более 300 сигнальных столбиков, 200 новых дорожных знаков и стоек и так далее.

По словам замгубернатора Томской области Игоря Шатурного, введённый участок — один из четырёх, которые ремонтируют на автотрассе Томск — Каргала — Колпашево по нацпроекту.

Ремонт этой автодороги проводился и ранее.

Автодорога Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево связывает областной центр с семью районами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» помог отремонтировать дорогу к посёлку Дровяная.

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