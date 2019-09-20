Якутск, , 07:23 — REGNUM В Якутске 21−22 сентября пройдут дни бренда «Сделано в Якутии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На площади Ленина в столице республики в предстоящие выходные всех ждут на выставке-ярмарке продукции местных производителей. Для посетителей подготовили мастер-классы и промоакции.

Праздник для жителей республики и гостей организовали к Дню предпринимателя Якутии министерство предпринимательства, «Деловая Россия» и Ассоциация «Сделано в Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии развивается пчеловодство, сельское хозяйство и животноводство.