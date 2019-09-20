Брюссель, , 07:15 — REGNUM Трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по транспортировке газа в Европу прошли конструктивно, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи.

«На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке, — сказал по итогам переговоров Новак. — Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации».

В свою очередь, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель аналогично оценил результаты переговоров, добавив, что стороны слышат друг друга.

Напомним, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Новый раунд переговоров состоялся 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

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