Владивосток, , 06:00 — REGNUM Судостроительная компания из Татарии «Ак Барс» подписала соглашение о совместной работе с коллегами с Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудничество планируется с дальневосточными верфями в сфере судостроения, судоремонта и проектирования судов.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания «Ак Барс» подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на выставке «Нева-2019» в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Арбитражный суд Татарии удовлетворил банкротный иск к ООО «Судостроительный комплекс «Иона» (Зеленодольск). Суд ввёл в отношении компании наблюдение до 29 октября 2019 года. Сумма претензий — более 4 млн рублей.