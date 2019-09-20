Благовещенск, , 05:39 — REGNUM Семья Чиркиных из посёлка Томское Серышевского района Приамурья взяла сразу 10 гектаров по программе «Дальневосточный гектар», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Дальневосточный гектар» могут распространить на животноводов

Земля понадобилась для развития и расширения птицефермы, где Чиркины выращивают кур элитных пород. Всего на птицеферме насчитывается более 400 кур, представленных шестью породами. Развитию фермы положил начало грант в размере 1,5 млн рублей, выданный Чиркиным правительством Приамурья.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала, к настоящему времени на территории Приамурья заключено 6 437 договоров на безвозмездное пользование «дальневосточным гектаром».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заявило о намерении поддержать идею правительства Забайкалья о предоставлении животноводам 10 га по программе «дальневосточный гектар».