Нижний Новгород, 20 сентября 2019, 05:16 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил иск регулятора о банкротстве АО коммерческий банк «Ассоциация», что остался без лицензии в конце июля 2019 года. Конкурсным управляющим банка стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был удовлетворён 19 сентября 2019 года, но решение пока не изготовлено. В конце августа в деле заменили судью из-за «длительного отсутствия судьи Шкода Н.Е., в производстве которой находится данное дело».
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Напомним, банк, созданный в 1990 году в Нижнем Новгороде, лишился лицензии 29 июля 2019 года, когда регулятор обнаружил «недостачу» на 3,8 млрд рублей. До отзыва лицензии у банка было более 30 офисов, а уставный капитал составлял 406,128 млн рублей. У банка было 23 крупных акционера и миноритарии. Самые существенные доли имели два нижегородских завода. К примеру, у ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» — 36,73%.
Банкротный иск был подан ЦБ РФ в начале августа. К тому моменту «финансовая дыра» в банке составила почти 2 млрд рублей. По отрытым данным, при этом первый квартал 2019 года банк закончил с прибылью почти 147 млн рублей.