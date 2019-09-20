Арзамас, Нижегородская область, , 03:54 — REGNUM Арзамас — «малый» город в Нижегородской области получит финансовую помощь от Нового банка развития стран БРИКС на поддержку объектов культурного наследия. Решение об этом принято, известно, что сумма составит 9,5 млн долларов США, что сопоставимо с 608 млн рублей. Деньги будут потрачены на конкретные объекты, а конечной целью является повышение привлекательности города для туристов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции для Арзамаса были утверждены межведомственной комиссией при Минкультуры РФ. Средства выделяются в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений».

Обновление и реставрация ожидает Арзамасский театр драмы, Историко-художественный музей, экс-кинотеатр «Искра». Первый из них ждут самые серьёзные изменения, они также затронут и инженерные коммуникации. Также часть средств потратят на обустройство смотровой площадки на Верхней Набережной. Объекты после завершения работ хотят объединить в единый туристический маршрут.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков, комментируя выделение средств, отметил, что это позволило сдвинуть с мёртвой точки «вопрос возобновления функционирования театра драмы». Решение по театру ждали 17 лет.

Напомним, банк является международной организацией и существует с 2014 года. В его создании, помимо России, приняли участие ещё четыре страны — ЮАР, Индия, Китай и Бразилия. Банк финансирует различные инфраструктурные проекты в разных странах.