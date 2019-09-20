Хабаровск, , 02:16 — REGNUM Цены на лосось в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке, по данным РБК, выросли на 30%, в Центральной России — на 47%. Соответственно, могут вырасти и цены в рознице.

Традиционно «рыбными» считаются четные годы, нечетные — «не рыбными». В «не рыбные» годы подходы горбуши намного ниже.

В среднем в ДФО цена на килограмм горбуши сейчас находится в районе 125 рублей за килограмм, в Центральной России — 155 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на «не рыбный», нечетный 2019 год, рыбаки Камчатки добыли в ходе путины рекордное количество лосося. Путина завершена с результатом 377 тыс. тонн. Регион увеличил продажи рыбы и морских биоресурсов за границу на 24,5%.