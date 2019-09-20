Брюссель, 20 сентября 2019, 01:15 — REGNUM Контрактные обязательства «Газпрома» перед европейскими потребителями будут выполнены даже на фоне введённых ограничений по OPAL, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.
По итогам трёхсторонней встречи России, Украины и ЕС в Брюсселе Новак заявил:
«Все контрактные обязательства, которые есть у «Газпрома», будут исполнены в полом объёме».
Напомним, ограничения для «Газпрома» по использованию мощностей газопровода OPAL начали действовать с середины сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак заявил, что российская сторона на минувших переговорах предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа или подписать дополнительное соглашение.
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