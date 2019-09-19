Ульяновск, , 22:43 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Документ предполагает совместную реализацию проектов по развитию цифровой экономики на территории области. Соглашение направлено на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении. Также документ будет способствовать привлечению в регион федеральных средств.

«Мы готовы к тому, чтобы набрать новый темп в реализации цифровых проектов при поддержке такой авторитетной организации, как АНО «Цифровая экономика». Компания совместно с Агентством технологического развития Ульяновской области провела мониторинг использования в регионе цифровых технологий в разных отраслях экономики и сферах управления. Ряд тех «кейсов», которые организация собрала в качестве лучшего опыта и реализованных проектов своих учредителей, мы уже реализовали в Ульяновской области», — прокомментировал подписание документа губернатор Сергей Морозов.

В частности, стороны обсудили перспективы внедрения опыта других регионов в Ульяновской области, а также организацию «мозгового штурма» с участием федеральных экспертов. Это позволит отобрать цифровые решения, которые возможно будет внедрить при содействии бизнеса в таких сферах, как: сельское хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области в рамках сотрудничества с АНО «Цифровая экономика» успешно реализуется проект «Яндекс.Учебник». Он позволяет сформировать индивидуальные образовательные траектории учащихся и освободить педагогов от решения рутинных задач. С ним работают более 500 учителей региона и более восьми тысяч учащихся. Также в школах региона успешно проводятся «Уроки цифры» — это уникальный проект, позволяющий детям получить знания от ведущих технологических компаний.