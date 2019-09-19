Челябинск, , 21:46 — REGNUM В Челябинске признан банкротом рабочий, который разбил машину бизнесмена Александра Аристова и не смог выплатить назначенные судом более 3 млн рублей. Такое решение 19 сентября принял областной арбитражный суд.

Рабочий сам попросил признать его банкротом. Суд удовлетворил его просьбу. Теперь имущество челябинца будет продано. Срок, назначенный для этого судом, определён до середины декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в феврале 2016 года. Аристов не пострадал в ДТП, но Rolls-Royce получил повреждения. Суд обязал рабочего возместить ущерб на сумму более 3 млн рублей. Но уралец сумел выплатить лишь часть долга.

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