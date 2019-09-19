Ижевск, , 21:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин констатировал, что в рамках планирования программы импортозамещения в ОПК был допущен ряд ошибок. Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

«В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в связи с взаимосвязанностью задач по перевооружению армии и флота эти ошибки должны быть оперативно устранены.

«Правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования», — поручил Путин.

В то же время президент напомнил, что программа импортозамещения в ОПК начала реализацию пять лет назад и в ряде направлений удалось продвинуться.

«Так, существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения. Налажено производство двигателей для вертолётов и кораблей ВМФ. Добавлю, в частности, что скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолётов Ан-124. Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружения и техники», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава государства находится с однодневной рабочей поездкой в Ижевске. Он принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, побывал на площадке юношеского технопарка «Академия Калашников», в также провел заседание Военно-промышленной комиссии.