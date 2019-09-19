Нарьян-Мар, , 20:18 — REGNUM В Ненецком АО почти завершен завоз топлива на зиму. Усть-Кара — единственное поселение округа, куда осталось завезти топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

По информации оператора Северного завоза — МУП «Севержилкомсервис», энергоресурсами на зиму обеспечены 99% поселений. Завоз угля в труднодоступные населённые пункты НАО выполнен на 89,95%, дров — 98,44%, дизельного топлива — 100%, масел и смазок — 90,17%, бензина — 83,17%.

Всего в 2019 году закуплено 10 139 кубометров дров, 24 388 тонн каменного угля и 12 тысяч тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 1,2 млрд рублей. Согласно условиям контрактов, все виды топлива должны быть поставлены в населенные пункты округа до 30 сентября 2019 года.