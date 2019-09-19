Ижевск, , 20:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Удмуртию осмотрел Центральную площадь Ижевска, реконструкция которой только что закончилась. Теперь на площади появился светомузыкальный фонтан.

«Красиво», — оценил обновленный объект президент.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в дальнейшем планируется обустроить и отдаленную территорию. В частности, там, где раньше была лесополоса, теперь уже проложены дорожки, затем появится эспланада, а 2021 году будет благоустроена пятикилометровая набережная.

«Это будет уникальный, красивый очень комплекс», — цитирует главу региона ТАСС.

Светомузыкальные фонтаны организованы не «по классическому» принципу — здесь отсутствуют традиционные резервуары, в который скапливается вода. Струи воды бьют прямо из-под земли.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции Центральной площади неоднократно обсуждался на встречах с жителями. До настоящего момента закончены первый и второй этап реконструкции. По словам представителя МУП «Служба городского строительства» Алексея Зиновьева, стоимость работ составила 228 млн рублей.

В следующем году начнется третий этап — будет обустроена площадка около кинотеатра «Россия» и спуск к монументу «Дружба народов».