Ставрополь, , 19:39 — REGNUM В Ставропольском крае дошло до суда уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Закон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как установлено в ходе следствия, с марта 2013 года до мая 2015 года он представлял в налоговую инспекцию по городу Пятигорску налоговые декларации и бухгалтерские документы с ложными сведениями об объемах и стоимости газа, реализованного компанией. По данным документам из бюджета РФ в компанию незаконно были возвращены денежные средства от налога на добавленную стоимость. Их сумма превысила 1 млрд рублей.

Как сообщают в прокуратуре, глава «Газпром межрегионгаз Пятигорск» «распорядился денежными средствами по своему усмотрению, использовав в коммерческой деятельности общества». В надзорном ведомстве также отметили, что причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

Напомним, с марта 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» возглавлял Аркадий Деревянко. В 2016 году его сменил Олег Калинкин.