Магас, , 19:36 — REGNUM В Ингушетии установлен факт хищения бюджетных средств в значительном размере при строительстве здания Государственной национальной телерадиокомпании. Сумма похищенного превысила 11 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в Генпрокуратуре региона.

Установлено, что госконтракт на строительство здания ГТРК «Магас» в столице Ингушетии был заключен министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики с ООО «Беркат» в 2011 году. Сумма контракта составляла более 512 млн рублей. В задачи подрядчика входило в том числе и оснащение оборудованием телекомпании.

Спустя два года объект был сдан, однако при проверке прокуратуры было выявлено отсутствие оборудования на сумму более 11 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.