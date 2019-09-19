Краснодар, , 19:31 — REGNUM Дебиторскую задолженность ООО КБ «Новопокровский» выставит на торги АО «Российский аукционный дом», 19 сентября говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротствах.

Общая стоимость прав требований банка составит 3,96 млрд рублей. Всего будет выставлен 31 лот.

Аукцион назначен на 5 ноября. Ранее торги по данным претензиям уже организовывались, однако из-за отсутствия интереса у покупателей аукцион не состоялся. Стоимость всех лотов тогда составляла 5 млрд рублей.

На торги выставляются права на взыскание дебиторской задолженности у ряда юридических и физических лиц. Среди долгов компаний, в частности, фигурируют АО «Оптима» (331,6 млн рублей), ООО «Базис» (342,9 млн рублей) и ООО «ТехГазСнаб» (226,6 млн рублей).

Напомним, ЦБ РФ лишил лицензии банк Новопокровский в 2017 году. Данное решение было принято в связи с участием краснодарского банка в отмывании доходов, полученных преступным путем.

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