Екатеринбург, , 20:11 — REGNUM В Екатеринбурге по данным на 16:00 по местному времени 19 сентября к теплоснабжению подключены 780 жилых домов, 105 детских садов, 55 школ и 24 объекта здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснили в «Екатеринбургской теплосетевой компании», начались подключения к теплоснабжению объектов в Орджоникидзевском районе города.

«Сегодня подключаем Уралмаш, Эльмаш, завтра начнется подключение на Ботанике, Юго-Западе, Верх-Исетском районе города», — пояснил главный инженер компании Юрий Григорьев.

При этом проблемы с подключением домов возникли в Железнодорожном районе. До сих пор во многих домах отсутствует теплоснабжение, хотя по плану район подключается на первом этапе кампании.

«В Железнодорожном районе тепло уже поступило в 35 детских садов, 15 школ, семь учреждений здравоохранения и пять объектов культуры. По причине отсутствия заявок от управляющих компаний и незначительных авариях на теплосетях, в этом районе отстает от плановых показателей подключение жилых домов», — пояснили в пресс-службе мэрии, уточнив, что в 169 домов района уже поступило тепло.

Как заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, к городским коммунальным службам по первому этапу подключения к теплоснабжению особых замечаний нет. При этом он отметил, что не все ещё управляющие компании и товарищества собственников жилья, имеющие возможность подключиться к теплу, делают это.

Читайте также: В Екатеринбурге назвали районы, которые подключат к теплоснабжению первыми

Напомним, что старт отопительного сезона в Екатеринбурге был дан 16 сентября. На первом этапе кампании, до 18 сентября, к теплоснабжению подключались социальные объекты и жилые дома в центральной части города, в микрорайонах ЖБИ, Синие Камни и Сортировка. По планам, полностью Екатеринбург должен быть подключён к теплу до 1 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге на старте отопительного сезона открыли «горячую линию»