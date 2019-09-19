Москва, , 19:29 — REGNUM Разговор о возможности введения в России четырёхдневной рабочей недели был затеян для того, чтобы отвлечь внимание граждан страны от пенсионной реформы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Топилин уже давным-давно сказал, что это всё будет в отдалённой перспективе. На самом деле разговор о переходе на четырёхдневную рабочую неделю затеян для того, чтобы отвлечь людей от безумной политики этого правительства, — сказал Делягин. — Чтобы отвлечь людей от реальных несчастий, на которые их обрекает это правительство, и в том числе и от пенсионной реформы. Поэтому им дали то, что они будут активно обсуждать. Я думаю, что обещания ввести четырёхдневную рабочую неделю — это обманка. И это в лучшем случае».

В худшем случае, как полагает Делягин, история с переходом на четырёхдневную рабочую неделю стала результатом непродуманного словоизлияния премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вследствие чего остальные министры теперь «изворачиваются как могут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора департамента условий и охраны труда Валерия Коржа, сохранение прежней зарплаты и продолжительности рабочих смен — обязательное условие для перехода предприятий на четырёхдневную рабочую неделю.

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