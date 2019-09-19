Москва, 19 сентября 2019, 19:29 — REGNUM Разговор о возможности введения в России четырёхдневной рабочей недели был затеян для того, чтобы отвлечь внимание граждан страны от пенсионной реформы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
В худшем случае, как полагает Делягин, история с переходом на четырёхдневную рабочую неделю стала результатом непродуманного словоизлияния премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вследствие чего остальные министры теперь «изворачиваются как могут».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора департамента условий и охраны труда Валерия Коржа, сохранение прежней зарплаты и продолжительности рабочих смен — обязательное условие для перехода предприятий на четырёхдневную рабочую неделю.
Читайте ранее в этом сюжете: В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю