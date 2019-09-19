Киев, , 19:14 — REGNUM Правительство Украины и президент Владимир Зеленский могли бы не продавать государственные земли за $5 млрд, а сдавать их в аренду и ежегодно получать $3 млрд чистой прибыли. Об этом 19 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов академик и вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пашко.

«Если сейчас сдать в аренду 11 млн гектар орной государственной земли, а не продавать, ни в коем случае нельзя её продавать, они будут приносить $3 млрд чистого дохода ежегодно, ничего не делая. А если мы её продадим мы единоразово получим каких-то $3−5 млрд. Есть в этом целесообразность? Нет, абсолютно», — сказал Пашко.

По его словам, сдача государственной земли в аренду позволит привлечь до $0,5 трлн иностранных инвестиций.

«Если мы сюда привлекаем инвесторов в качеств арендаторов этих 11 млн га земли, я гарантирую в течение года инвестиции в Украину в размере не менее $330 млрд. Это больше чем «план Маршала», по которому Америка оказала помощь Европе и предоставила 100 млрд. Я готов в течение года обеспечить вход в страну $330 млрд. Это не предел, это минимальный размер, можно привлечь до $0,5 трлн», — рассказал Пашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Гончарук заявил, что Киев решил перенести ввод рынка земли с 1 июля на 1 октября после консультаций с фермерами. По его словам, ввод рынка земли обеспечит право граждан Украины на землю и обеспечит рост экономики. При этом премьер отметил, что Киев откажется от идеи ввода рынка земли, если не обеспечит мелких и средних фермеров доступными кредитами.