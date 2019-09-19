Киев, 19 сентября 2019, 19:14 — REGNUM Правительство Украины и президент Владимир Зеленский могли бы не продавать государственные земли за $5 млрд, а сдавать их в аренду и ежегодно получать $3 млрд чистой прибыли. Об этом 19 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов академик и вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пашко.
По его словам, сдача государственной земли в аренду позволит привлечь до $0,5 трлн иностранных инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Гончарук заявил, что Киев решил перенести ввод рынка земли с 1 июля на 1 октября после консультаций с фермерами. По его словам, ввод рынка земли обеспечит право граждан Украины на землю и обеспечит рост экономики. При этом премьер отметил, что Киев откажется от идеи ввода рынка земли, если не обеспечит мелких и средних фермеров доступными кредитами.