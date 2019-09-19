Киев, 19 сентября 2019, 19:06 — REGNUM В Брюсселе на трехсторонних (ЕС-Украина-Россия) газовых переговорах украинская сторона предлагает подписать новый транзитный договор, который не устраивает ни Украину, ни Россию. Об этом 19 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов академик и вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пашко.
Он обвинил президента Владимира Зеленского и его команду в некомпетентности.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе проходят трехсторонние газовые переговоры. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «Нафтогаз Украины» накопил в своих подземных газовых хранилищах более 19 млрд кубометров газа.
По его словам, на предстоящих переговорах Киев «не станет жертвой давления» Кремля. Украина на переговорах с Кремлем настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров. Кремль хочет подписать транзитный контракт на год.