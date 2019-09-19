Душанбе, , 18:50 — REGNUM В августе 2019 года инфляция в Таджикистане составила 0,9%. За семь месяцев с начала года она достигла 5,8%. По данным Агентства по статистике страны, годовая инфляция (за 12 месяцев: с августа 2018 года по август 2019 года) составила 8,6%.

Цены с начала 2019 года выросли как на товары продовольственные и не продовольственные, так и на платные услуги, оказываемые населению.

Напомним, что по итогам первого полугодия уровень инфляции в Таджикистане составил 4%.

Напомним, что по итогам 2018 года вопреки прогнозу правительства страны, инфляция в Таджикистане не достигла ожидаемых 7% и была зафиксирована на уровне 5,4%. В 2019 году власти также намерены удержать инфляцию в пределах 7%.

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