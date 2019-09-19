Казань, , 18:30 — REGNUM В Татарии с радостью восприняли появившееся вчера сообщение о готовности правительства РФ профинансировать строительство двух участков трассы Москва-Казань. Об этом рассказала представитель казанского Кремля Лилии Галимовой 19 сентября на пресс-конференции.

«Мы рады что есть первые решения в этом направлении. Надеемся, что решение будет принято с учетом расширения», — сказала Галимова.

Этим летом Галимова сказала, что Татария намеревается строить трассу М-7 и ремонтировать её, а также возводить и новую (платную) дорогу.

Напомним, в начале года Песков на вопрос о развитии трассы Москва-Казань опроверг слухи о том, что Владимир Путин отклонил проект строительства.

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