Брюссель, , 18:26 — REGNUM В ходе трёхсторонних консультаций в Брюсселе Россия предложила Украине условия временного продления контракта на транзит газа, но ответа пока нет, сообщил 19 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.

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По его словам, российская сторона готова сохранить транзитные мощности в 2020 году при условии имплементации ряда европейских норм в законодательство Украины.

Но о каких-либо гарантиях говорить пока нельзя, отметил российский министр.

При этом Александр Новак заверил европейских партнёров, что в 2020 году Россия поставит весь объём газа, указанный в договорах.

Следующий раунд переговоров о транзите российского газа через Украину запланирован на вторую половину октября.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона настаивает на десятилетнем контракте о транзите российского газа со среднегодичным объёмом 60 млрд кубометров.

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