Мурманск, , 18:21 — REGNUM Церемония закладки первого камня на месте строительства самого северного в стране и первого в Мурманской области ветропарка состоялась в четверг в районе автодороги Мурманск — Териберка. На церемонии присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

В Мурманской области началось строительство крупнейшего проекта возобновляемой энергетики за Полярным кругом – Кольской ветроэлектростанции Gov-murman.ru

Строительство ветропарка планируют завершить в 2021 году, сумма инвестиций составит €273 млн. Как сообщил на церемонии глава «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, присутствие ветропарка положительно скажется на экологии региона.

«Этот ветропарк — маленький, но важный вклад в улучшение экологии и вклад в энергосистему России», — цитирует слова генерального директора «Энел Россия» ТАСС.

«Энел Россия» получила право на строительство ветропарка в рамках тендера, проведенного в июне 2017 года. Соглашение о создании ветропарка между компанией и властями Мурманской области было подписано в ноябре 2018 года на полях Международной мурманской деловой недели. Проект по строительству ветропарка в Кольском районе вдоль дороги Мурманск — Туманный — Серебрянские ГЭС будет реализован дочерней компанией компании «Энел Россия» — ООО «Энел Рус Винд Кола» при взаимодействии с Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, «МРСК Северо-Запад» и Корпорацией развития Мурманской области.

В Мурманской области началось строительство крупнейшего проекта возобновляемой энергетики за Полярным кругом – Кольской ветроэлектростанции Gov-murman.ru

Установленная мощность ветропарка составит 201 МВт, в работе будут 57 ветроустановок. Выработка электроэнергии планируется на уровне 750 ГВтч в год. Месторасположение выгодно тем, что на побережье Баренцева моря очень высокая доля ветреных дней. Ветропарк позволит при производстве энергии значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис отметил, что проект также создаст рабочие места, увеличит налоговые поступления в регионе, и выразил уверенность, что сотрудничество перейдет и на социальную сферу, а также что компания примет участие в проекте модернизации энергосистемы региона для ухода от мазутозависимости и повышения надежности энергоснабжения.

«Приглашаем компанию инвестировать в модернизацию систем энерго‑ и теплоснабжения», — сказал Андрей Чибис.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил, что итальянский бизнес охотно инвестирует в экономику России, рассчитывая на ее стабильность.

«Италия даже в сложные периоды не прекращала экономическое сотрудничество с Россией, и сейчас инвесторы заинтересованы в проектах в России», — сказал он.

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