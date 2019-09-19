Севастополь, , 18:05 — REGNUM В Севастополе начал работу центр профессиональной ориентации молодёжи, специалисты которого будут помогать молодым людям выбрать будущую профессию. Об этом 19 сентября сообщил и.о. вице-губернатора Иван Кусов.

«Выпускники вузов иногда кардинально меняют сферу деятельности. Создание такой организации на базе старого центра занятости — первый шаг к решению этой проблемы», — отметил чиновник.

По его словам, в перспективе на базе этой структуры может быть организована работа и с более зрелыми людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Севастополь может похвастаться пред другими регионами очень низким процентом безработицы — 0,3%.

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