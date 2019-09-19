Бишкек, , 18:05 — REGNUM На территории Киргизии работают более 15 тысяч предприятий, задействованных в сфере малого и среднего бизнеса. Большинство из них, а именно 95% — это малые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Более 26% таких предприятий осуществляют свою деятельность в сфере торговли, свыше 15% — в промышленной сфере и около 12% — в сфере строительства.

В ведомстве отмечают, что в республике зарегистрированы около 402 тысяч индивидуальных предпринимателей. А численность занятых в малых и средних предприятиях составляет 91 тысячу человек или около 4% от общего числа занятых в экономике.

По итогам 2018 года объем валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, превысил 231 млрд сомов (213,1 млрд рублей) или 41,5% от ВВП Киргизии.