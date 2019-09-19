Черкесск, , 18:02 — REGNUM Карачаево-Черкесия увеличит производство на экспорт баранины. Такое решение приняли власти региона, изучив мировой рынок производства мяса. Об этом 18 сентября в ходе пленарного заседания международного инвестиционного форума «АгроЮг 2019» сообщил первый заместитель председателя правительства региона Эльдар Байчоров.

«Изучив мировой рынок производства мяса, мы пришли к выводу, что наиболее востребовано в настоящее время мясо баранины, цены на него стабильные, <…> в связи с чем нами принято решение развивать эту отрасль животноводства с целью экспорта охлажденного мяса баранины», — цитирует вице-премьера пресс-служба главы и правительства республики.

Он отметил, что в крупных хозяйствах республики в настоящее время в среднем содержится по 20 тыс. голов овец. В ближайшее время, в 2022 году, будет реализован инвестиционный проект в области разведения овец карачаевской породы. После выхода его на проектную мощность маточное поголовье овец в нем достигнет 50 тысяч. Под реализацию будет ежегодно выделяться более 1000 тонн мяса и до 7 тыс. голов племенных животных.

Отметим, в 2018 году объем поставок продукции агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии на экспорт составил 7,5 млн долларов.