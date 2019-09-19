Душанбе, , 18:02 — REGNUM Внутренний валовой продукт Таджикистана на душу населения по итогам января-августа 2019 года составил 4 тыс. 873 сомони или в долларовом эквиваленте — 503 доллара.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что объём ВВП страны за первые восемь месяцев 2019 года составил 44 млрд 893,8 млн сомони или более 4,6 млрд долларов по официальному курсу. При этом численность населения Таджикистана за указанный период достигла 9,2 млн человек.

В 2018 году ВВП на душу населения в Таджикистане составил 7 тыс. 565 сомони, а в 2017 году — 6 тыс. 840 сомони.

Отметим, что общая сумма внешнего долга страны на начало апреля 2019 года составила 2,9 млрд долларов или по 307 долларов на каждого жителя Таджикистана.

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