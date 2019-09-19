Калуга, , 17:58 — REGNUM В Доме правительства Калужской области 19 сентября руководители и работники экологических служб заводов приняли участие в деловой игре, посвященной проблемам снижения негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду и поиску оптимальных решений в реализации экологических стратегий развития предприятий. Мероприятие состоялось в рамках V Международного экологического форума «Экопросвещение». Также состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса «Экоорганизация», который проводится профильным министерством с целью популяризации экологической культуры социально-ответственного бизнеса. В 2019 году за победу боролись 25 организаций. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Калужской области назвали победителей конкурса «Экоорганизация» Admoblkaluga.ru

В городе Балабаново Боровского района для специалистов лесничеств и деревообрабатывающих предприятий было проведено представление реализованных мероприятий в области экологии. Руководство деревообрабатывающего комбината продемонстрировало работающую на древесных отходах котельную «Политехник». Полученное тепло используется для сушки пиломатериалов и на отопление зданий. Кроме того, участники форума познакомились с реконструкцией экологического корпуса, которая была проведена в 2018 году в связи с запуском нового цеха по производству древесностружечных плит.

Победителями конкурса «Экоорганизация» в номинациях категории «Крупная организация» стали ООО «Агро-Инвест», филиал ООО «Нестле Россия» в селе Ворсино Калужской области, ООО «ПСМА Рус», АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», ООО «Хемофарм», ГП «Калуга-облводоканал», ООО «Райт — К», ЗАО «Л`Ореаль», ООО «НЛМК-Калуга», АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», ЗАО «МЫС», АНО «Экологическая и патриотическая инициатива», ООО КМДК «Союз — Центр».

В номинациях категории «Организация малого и среднего предпринимательства» победили ООО «Форум», ООО «Куровской завод керамзитового гравия», АО «Кондровский хлебокомбинат», АО «Роуз — Хилл», ООО «Реммонтаж», ООО «Велна Отель», ИП Числов А.И., ИП Цедрик Г.М. В номинациях категории «Бюджетная организация»: калужская городская больница № 2 «Сосновая роща», Центральная районная больница Сухиничского района», калужский филиал РАНХиГС при президенте Российской Федерации, муниципальное учреждение «Людиновская служба заказчика».

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