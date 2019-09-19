Симферополь, , 17:51 — REGNUM Наиболее перспективными отраслями для инвестиций в Крыму являются туризм и сельское хозяйство. Об этом в интервью ТАСС 19 сентября заявил руководитель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

«Наиболее перспективны, конечно, традиционные сферы: туризм и сельское хозяйство. Потенциал развития там огромный. Но всегда есть место и нетипичному виду бизнеса», — отметил Лапенко.

По его словам, недавно предприниматели с материка решили сменить место жительства и переехать в Крым, нашли для себя нишу в сфере противопожарной безопасности, в которой успешно работают уже пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергея Лапенко, спустя пять лет после воссоединения полуострова с Россией, интерес жителей материковой части страны к ведению бизнеса на полуострове продолжает расти.

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