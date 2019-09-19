Воронеж, , 17:48 — REGNUM Завод по производству замороженных хлебобулочных изделий планируется построить на территории Воронежской особой экономической зоны «Центр». Проект был представлен 19 сентября на заседании Экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области, которое провел губернатор Александр Гусев. Инвестором выступает крупная корпорация AEON, которая представлена в различных отраслях промышленности, транспорта, строительства и сервиса, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«У нас сейчас взаимодействие происходит с 16 потенциальными участниками. Они находятся в разной степени готовности — с точки зрения и принятия решений, и подготовки документов. Поэтому будем на такие внеочередные заседания нашего Экспертного совета собираться, как только будет готов пакет документов от одного-двух заявителей, и присваивать им статус резидента. Уверен, что мы к середине следующего года сумеем хорошо продвинуться с инфраструктурой и дать возможность не только строить, а, может быть, уже и начинать каким-то предприятиям функционировать», — сказал губернатор.

Инвестиционный проект «Строительство завода по производству замороженных хлебобулочных изделий на территории ОЭЗ ППТ «Центр» предполагает запуск производства замороженных хлебобулочных изделий высокого качества по современной европейской технологии PART BAKE: продукт доводится до готовности 90%, а затем замораживается при температуре — 18 °C. В точке реализации продукт выпекается в специальных печах, что позволяет обеспечить потребителя продукцией высокого качества. Общая мощность хлебопекарного производства составит более 80 тыс. тонн в год. Планируется запустить шесть линий: багет, чиабатта, две линии булочек и две линии слоек. Первую партию булочек планируется выпустить уже весной 2022 года.

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей, в том числе 28% вложений — в оборудование. Срок окупаемости проекта — 6,3 года.

От реализации нового проекта, который соответствует стратегии импортозамещения, ожидают прирост валового регионального продукта Воронежской области в 37,5 млн рублей, налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона (за 2019−2028 годы) — 1,8 млрд рублей. Также регион получит 600 новых рабочих мест. В качестве будущих партнеров предприятия рассматриваются воронежские мукомольные заводы.

Члены Экспертного совета большинством голосов поддержали решение предоставить статус резидента компании ООО «Резидент» и утвердить паспорт проекта.