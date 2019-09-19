Симферополь, , 17:45 — REGNUM Интерес жителей материковой России к ведению бизнеса в Крыму продолжает расти. Об этом в интервью ТАСС 19 сентября рассказал руководитель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Могу точно заявить, что интерес по запуску бизнеса или открытию своего представительства в Крыму неуклонно растёт с каждым годом, запрос есть со всех уголков России, начиная от Камчатки и заканчивая Екатеринбургом», — отметил Лапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском отделении «Опоры России» сообщили, что за минувшие пять лет на полуострове стало в два раза больше предприятий малого бизнеса.

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