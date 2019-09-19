Симферополь, 19 сентября 2019, 17:42 — REGNUM В Крыму стало вдвое предприятий малого бизнеса после воссоединения с Россией. Об этом в интервью ТАСС 19 сентября сообщил руководитель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.
При этом, по его словам, сокращение крымских малых и средних компаний в 2019 году составляет менее 2%, а средние аналогичные показатели по России — порядка 4%.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на Ялтинском международном экономическом форуме зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что за последние пять лет Крым выходит на среднероссийские показатели по ключевым направлениям развития, а доходы республики за это время выросли более чем на четверть.
Подробности: За пять лет доходы Крыма выросли более чем на четверть — вице-премьер Козак