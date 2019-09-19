Симферополь, , 17:42 — REGNUM В Крыму стало вдвое предприятий малого бизнеса после воссоединения с Россией. Об этом в интервью ТАСС 19 сентября сообщил руководитель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

Республика Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«По данным федеральной налоговой службы, в 2014 году было зарегистрировано 46 тысяч малых компаний, а на сентябрь 2019 года число предприятий равняется 88 тысячам. Как видите, на лицо рост сегмента почти в два раза», — отметил Лапенко.

При этом, по его словам, сокращение крымских малых и средних компаний в 2019 году составляет менее 2%, а средние аналогичные показатели по России — порядка 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на Ялтинском международном экономическом форуме зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что за последние пять лет Крым выходит на среднероссийские показатели по ключевым направлениям развития, а доходы республики за это время выросли более чем на четверть.

Подробности: За пять лет доходы Крыма выросли более чем на четверть — вице-премьер Козак