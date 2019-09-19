Сочи, Краснодарский край, , 17:39 — REGNUM Более 1 млрд рублей из федерального бюджета получит образовательный центр «Сириус» для выкупа имущества РЖД в Сочи, 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

По решению правительства Министерство экономического развития РФ в этом году выделит фонду «Талант и успех» (учредитель центра «Сириус») 1 млрд 052 млн 914 тысяч рублей. Эти средства нужны для выкупа у РЖД имущества, которое находится на включенных в границы создаваемого центра территориях.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Напомним, центр «Сириус» создается на базе олимпийских объектов Сочи и займет около 40 гектаров. Он предназначен для обучения и развития одаренных детей. Особенностью центра является уклон в междисциплинарный характер исследований.

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