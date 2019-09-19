Москва, , 17:32 — REGNUM В приложении «Активный гражданин» откроется голосование для московских предпринимателей. Соответствующее сообщение 19 сентября опубликовано на сайте мэра Москвы.

С помощью голосования они смогут выбрать удобные формы взаимодействия между городом и представителями бизнеса.

В голосование войдет десять вопросов: респондентам предложат выбрать способ, которым им было бы наиболее удобно получать информацию о предоставляемых городом возможностях для предпринимателей (СМИ, наружная реклама, Wi-Fi в метро, e-mail рассылки, проведение специальных мероприятий, форумов).

Также один из вопросов посвящен проведению тематических встреч с представителями власти в столичных округах.

В конце опроса участники ответят, хотят ли они стать героями программы популяризации предпринимательской инициативы «Московский предприниматель». Согласившимся предложат участие в наружной рекламе, статьях в СМИ, сюжетах на радио и телевидении.

Напомним, что в Москве зарегистрировано более 2,5 миллионов предпринимателей (малый и средний бизнес).