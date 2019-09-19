Москва, , 17:18 — REGNUM Бизнес-информатика — сравнительно новая междисциплинарная область знаний, изучающая вопросы внедрения информационных технологий в управление бизнес-процессами. В минувшем сезоне олимпиады «Я — профессионал» на направление «Бизнес-информатика» зарегистрировались более 11,5 тысяч студентов из всех регионов России, но лишь чуть больше 80 из них стали дипломантами. Одна из них — студентка из Оренбурга Ксения Чабан. Девушка участвовала в олимпиаде впервые, и соревнование круто изменило ее жизнь.

Ксения Чабан © пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом ИА REGNUM.

Ксения, Вы решили принять участие в олимпиаде «Я — профессионал», когда учились уже на выпускном курсе. Разве о дополнительной нагрузке мечтает студент, которому через несколько месяцев защищать диплом?

«Я — профессионал» — олимпиада, где кроме среза знаний победитель получает возможность льготного поступления в магистратуру, поэтому среди участников как раз много ребят с выпускных курсов. Но для меня участие было важным еще и потому, что очень хотелось через олимпиадные задания увидеть многообразие задач, которые решает бизнес-информатика и, соответственно, определиться с тем, какую профессиональную траекторию выбрать. После регистрации участники могли пройти профильные вебинары, на которых эксперты разбирали демонстрационные задания. Если в университете мы были ориентированы на изучение математических инструментов анализа экономических данных, то на олимпиаде оказалось много задач, для решения которых нужны сильные IT-компетенции. Мне стало интересно, и сейчас я рада, что не испугалась и приняла вызов.

Как на Вашу победу отреагировали ваши родители?

Я хорошо училась в университете, но не питала больших надежд на призовое место. Задания отборочного тура были достаточно сложными, но у нас в университете сильная подготовка, поэтому я справилась. Мои родители очень за меня обрадовались, хотя вместе с победой к ним пришло понимание, что нашу жизнь могут ждать большие перемены: встал вопрос о моей поездке в Москву на зимнюю школу олимпиады, позже в Уфу на очный этап, а главное, я загорелась поступить в магистратуру Высшей школы экономики, а значит, надолго (или навсегда?) переехать в Москву.

Я очень горжусь своими родителями, которые всю жизнь меня поддерживали и вдохновляли. Я знаю, что есть семьи, где вклад родителей в воспитание детей оценивается количеством потраченных на детей денег, а я счастлива тем, что никогда не знала дефицита любви родителей. Их мудрость и понимание того, что мои победы — это не веха в моей жизни, а открывающиеся окна возможностей; события, которые могут определить мою дальнейшую судьбу.

А еще каждый раз, когда я приносила домой радостную новость о своем подъеме в олимпиаде, — победа в отборочном туре, успешный отбор на зимнюю школу, призовое место в финале, поступление магистратуру — мои родители устраивали дома праздничный ужин. Это очень трогательно, и я этого никогда не забуду!

Какое событие, связанное с олимпиадой, Вы назвали бы самым значимым для вас?

Зимняя школа! Я впервые побывала в Москве, познакомилась с ребятами, которые, как и я, занимаются бизнес-информатикой. И вы не представляете, какое счастье быть в кругу единомышленников. Одна из участниц школы, студентка из Челябинска, стала моей близкой подругой!

И, конечно, стажировка. Переложение теоретических знаний на практику, не вчерашние абстрактные лабораторные задачи, а работа над реальными кейсами Сбербанка… Это очень круто! Главное, что стажировка дает тебе понимание того, занимаешься ли ты своим делом, или нет. Я в очередной раз убедилась, что получаю огромное удовольствие, занимаясь аналитикой и data science.

Уходящий год был полон побед, а сейчас Ваша жизнь изменилась, но эмоционально выровнялась. Вы не боитесь потерять чувство драйва?

Ну, для этого есть третий сезон олимпиады «Я — профессионал»!

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