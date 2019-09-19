Москва, 19 сентября 2019, 17:07 — REGNUM
На платформе проекта «Профстажировки 2.0» (профстажировки.рф) с момента старта всероссийского конкурса студенческих работ зарегистрировались более 5 тысяч студентов."Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.
К примеру, студентка Псковского государственного университета Маргарита Лодягина выбрала кейс компании «Россети». Она будет проектировать «Пассивный дом». Маргарита изучает промышленное и гражданское строительство и имеет опыт работы в сфере проектирования. В этом году заняла первое место в архитектурном конкурсе на эскизный проект благоустройства территории «Вала на реке Великой» в городе Опочка — объекта культурного наследия федерального значения.
Студент Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Никита Арутюнов последние три года занимается разработкой iOS-приложений и параллельно учится в Школе 21, работающей по франшизе международной школы программирования l'ecole 42. В рамках кейса молодой человек будет разрабатывать мобильное приложение для TUI Russia — конструктора индивидуального тура.
Выпускник Рязанского государственного радиотехнического университет имени В.Ф. Уткина Денис Рязанов продемонстрировал на практике уникальные наработки, став победителем студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Управление в технических системах». Сейчас Денис обучается в магистратуре МИФИ. Он будет решать кейс Мазуровского кирпичного завода «Организация электронного архива на предприятии». Также участвовал в форуме «Территория смыслов» и в Зимней школе СПбПУ.
На сегодняшний день на платформе профстажировки. рф размещено 3398 кейсов от 917организаций. В их числе такие крупные работодатели, как Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Магнит» и многие другие ведущие компании.