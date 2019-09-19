Москва, , 17:07 — REGNUM

На платформе проекта «Профстажировки 2.0» (профстажировки.рф) с момента старта всероссийского конкурса студенческих работ зарегистрировались более 5 тысяч студентов."Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«С 10 сентября, когда мы запустили конкурс студенческих работ, на платформе профстажировки. рф зарегистрировались 5862 студента. Из них 602 человека уже подали заявку на решения кейса. Выбрать задание по своему профилю они могут из 3398 вариантов от 917 работодателей», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

«Среди 600 участников, которые определились с кейсом, мы увидели не только победителей многочисленных студенческих конкурсов и олимпиад. Заданиями от компаний также заинтересовались те, у кого уже есть опыт реализации своих идей и наработок на практике. Это разработчики продуктов и сервисов в IT-сфере, авторы архитектурных проектов и решений по благоустройству территорий, создатели адаптационных методик и развивающих программ и другие. Этим проектом мы запустили еще один кадровый лифт для молодежи, ведь достойное решение той или иной проблемы компании станет билетом на практику или стажировку», — отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

К примеру, студентка Псковского государственного университета Маргарита Лодягина выбрала кейс компании «Россети». Она будет проектировать «Пассивный дом». Маргарита изучает промышленное и гражданское строительство и имеет опыт работы в сфере проектирования. В этом году заняла первое место в архитектурном конкурсе на эскизный проект благоустройства территории «Вала на реке Великой» в городе Опочка — объекта культурного наследия федерального значения.

Студент Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Никита Арутюнов последние три года занимается разработкой iOS-приложений и параллельно учится в Школе 21, работающей по франшизе международной школы программирования l'ecole 42. В рамках кейса молодой человек будет разрабатывать мобильное приложение для TUI Russia — конструктора индивидуального тура.

Выпускник Рязанского государственного радиотехнического университет имени В.Ф. Уткина Денис Рязанов продемонстрировал на практике уникальные наработки, став победителем студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Управление в технических системах». Сейчас Денис обучается в магистратуре МИФИ. Он будет решать кейс Мазуровского кирпичного завода «Организация электронного архива на предприятии». Также участвовал в форуме «Территория смыслов» и в Зимней школе СПбПУ.

На сегодняшний день на платформе профстажировки. рф размещено 3398 кейсов от 917организаций. В их числе такие крупные работодатели, как Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Магнит» и многие другие ведущие компании.