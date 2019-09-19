Анапа, Краснодарский край, , 17:00 — REGNUM Несостоявшимся признан аукцион по продаже имущества ОАО «Санаторий «Россиянка» в Анапе. Об этом 19 сентября появилась соответствующая запись в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Отмена торгов произошла из-за отсутствия интереса у покупателей. Общая стоимость имущества составила 1 млрд рублей.

Среди выставленных лотов были: право на использование земельного участка на центральном проспекте города, два спальных корпуса площадью 8,87 тыс. и 9,87 тысяч квадратных метров и здание клуба площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Также к продаже были подготовлены административный корпус, бассейн, хирургический центр, летняя эстрада и множество хозяйственных построек. Отдельными лотами шла спецтехника санатория.

Торги перенесены на 12 ноября. Начальная стоимость имущества была снижена до 940,5 млн рублей.

Напомним, санаторий был признан судом банкротом в октябре 2016 года. Ранее с 2015 года в отношении ОАО «Санаторий «Россиянка» была установлена процедура наблюдения.

Напомним также, ранее в Краснодарском крае из-за отсутствия покупателей на торгах не смогли продать крупнейший в России рисозавод. До банкротства он находился в тройке лидеров по переработке риса в РФ.

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