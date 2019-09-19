Тула, , 16:55 — REGNUM Отопительный сезон стартовал в Туле — первыми 19 сентября тепло начали получать социальные учреждения, сообщила пресс-служба мэрии.

В настоящее время тепло подают в те школы, детские сады и медицинские учреждения, где можно включить отопление независимо от других потребителей. Значительно потеплели батареи в 19 детских садах, 11 школах, в трёх учреждениях дополнительного образования и в четырёх учреждениях здравоохранения.

Ранее глава региона Алексей Дюмин дал поручение начать подачу тепла до момента, когда среднесуточная температура достигнет +8 градусов.