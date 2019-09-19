Севастополь, , 16:48 — REGNUM В Севастополе началась уборка урожая, сельскохозяйственные предприятия города должны собрать почти 400 тонн яблок. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе городского департамента сельского хозяйства.

Аурелио Артета. Сбор урожая

«В 2019 году урожай яблок в регионе, по плановым показателям, составит около 390 тонн», — отметили в пресс-службе.

По данным департамента, современные технологии позволяют достигать высокой урожайности — до 70−80 тонн с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве сельского хозяйства Крыма сообщили, что на полуострове в ближайшие пять лет количество орошаемых земель увеличат с 19 тысяч до 44 тысяч га.

Об этом: В Крыму хотят вдвое увеличить площадь орошаемых земель