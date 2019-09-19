Севастополь, 19 сентября 2019, 16:48 — REGNUM В Севастополе началась уборка урожая, сельскохозяйственные предприятия города должны собрать почти 400 тонн яблок. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе городского департамента сельского хозяйства.
По данным департамента, современные технологии позволяют достигать высокой урожайности — до 70−80 тонн с гектара.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве сельского хозяйства Крыма сообщили, что на полуострове в ближайшие пять лет количество орошаемых земель увеличат с 19 тысяч до 44 тысяч га.
Об этом: В Крыму хотят вдвое увеличить площадь орошаемых земель