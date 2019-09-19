Рязань, , 16:45 — REGNUM Новое муниципальное предприятие «Центр энергосбережения» появится в Рязани. Его создадут путём реорганизации МУП «Рязанские городские распределительные сети». По словам и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ городской администрации Дмитрия Кожина, это вынужденное решение из-за предписания антимонопольной службы, сообщили 19 сентября в пресс-службе Рязанской городской думы.

Сейчас МУП «Рязанские городские распределительные сети» осуществляет передачу электрической энергии и выступает учредителем ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания». РГМЭК осуществляет продажу произведённой или приобретенной электроэнергии. Две эти компании являются аффилированными лицами, установило Рязанское УФАС. Чтобы устранить это нарушение и будет создан «Центр энергосбережения», который получит 100% доли ООО «РГМЭК» и станет его учредителем. Город при этом сохранит полный контроль за предприятиями.

«МУП «Центр энергосбережения» будет заниматься торговлей электроэнергией и предоставлением инженерно-технических консультаций. Изменения не потребуют дополнительного финансирования из бюджета города и не окажут отрицательного влияния на финансовое состояние предприятий», — уточнили в думе.

Решение о создании муниципального предприятия рассмотрят на заседании Рязанской городской думы.