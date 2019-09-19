Сочи, Краснодарский край, , 16:39 — REGNUM Жители поселка Мирный в пригороде Сочи смогут попасть в свои дома только по пропускам через КПП, 19 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Такая мера контроля будет установлена на время проведения саммита «Россия — Африка». КПП будут работать с 20 по 25 октября.

Дело в том, что часть территории поселка Мирный попадает в общий периметр безопасности проводимого мероприятия.

Известно, что аккредитацию для доступа в свои жилища и на рабочие места необходимо пройти 300 жителям. После завершения процедуры, им будут выданы пропуска, позволяющие иметь круглосуточный доступ на территорию.

Напомним, экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Сочи с 23 по 24 октября 2019 года. В нем примут участие главы ряда африканских стран, чиновники, представители африканского и международного бизнеса, а также делегаты от интеграционных объединений Африканского континента.

Саммит направлен на укрепление торгово-экономических отношений между РФ и африканскими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство учтёт риски роста мирового протекционизма — Медведев