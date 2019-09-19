Киев, , 16:24 — REGNUM Украине потребуется много лет стремительного роста, чтобы догнать другие страны, заявил сегодня, 19 сентября, в комментарии журналистам вице-президент ЕБРР Алан Пию.

Представитель ЕБРР также заявил, что наиболее привлекательные отрасли для инвестиций на Украине в настоящий момент — аграрный сектор, «зеленая» энергетика, в частности, солнечная и ветроэнергетика, а также космическая промышленность.

Он констатировал, что несмотря на смену власти, иностранные инвесторы до сих пор боятся заходить на Украину, подчеркнув, что ЕБРР «играет роль катализатора».

Также Пию заявил, что в этом году инвестиции банка в проекты на Украине превысили 1 млрд долларов — «это самая большая сумма за довольно долгое время». Он подчеркнул, что примерно 56% составили успешные инвестиции в частный сектор, остальные 44% — в государственный.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу — такую, как она есть сегодня — через 50 лет.