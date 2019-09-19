Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Аграрии Ростовской области в текущем году намолотили почти на 12% больше зерна, чем в 2018 году. Об этом сообщается в докладе Ростовстата.

Всего труженики донского села собрали около 11 млн тонн зерновых культур. Из них 9,8 млн тонн пшеницы. Урожайность в текущем году также выросла — на 6,3% — и составила 33,5 центнера с гектара.

В настоящее время земледельцы приступили к подготовке почвы под посев озимых культур, сбору поздних зерновых культур, картофеля и овощей. Кроме того, аграрии убирают кукурузу, подсолнечник и сахарную свеклу.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Ростовская область стала регионом-лидером по сбору зерна в России.

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