Экспертное и журналистское сообщество России и Китая подводит итоги завершившегося 18 сентября визита в Российскую Федерацию премьера госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщает 19 сентября Синьхуа.

Москва, , 16:09 — REGNUM По результатам переговоров между китайским гостем и председателем правительства России Дмитрием Медведевым прошел видеомост Москва — Пекин, организованный российским агентством МИА «Россия сегодня».

Директор российского Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин отметил высочайший уровень развития современных российско-китайских отношений, которые вступают в новую эпоху. Ученый отметил, что встреча премьеров прошла на фоне интенсивной полготовки к празднованию 70-летия образования КНР и установления между нашими странами дипломатических отношений. Китай и Россия, по его словам, поставили целью выход к 2024 году на рубеж товарооборота в 200 млрд долларов в год. И чтобы реализовать эту цель, необходимо укрепить сотрудничество не только в энергетике и ресурсах, но и в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, инноваций.

Директор Института Европы и Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь, в свою очередь, считает локомотивами роста промышленное производство, межрегиональное сотрудничество, а также гуманитарные обмены. Важную роль в расширении взаимодействия, на её взгляд, сыграют высокие технологии, цифровая экономика, партнерство в телекоммуникации, интернете, искусственном интеллекте и других современных инновационных сферах.

В совместном коммюнике по итогам встречи Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна также отмечены совместные меры по защите интеллектуальной собственности и антимонопольного регулирования. «Эти меры предоставят значительные гарантии для продвижения торгово-экономического сотрудничества Китая и России», — подчеркнула Лю Хуацинь.